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Barzani: Türkiye'deki Barış Süreci Bölgede İstikrar Fırsatı

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'deki barış ortamını tarihi bir fırsat olarak nitelendirerek bölgedeki istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 15:53
Barzani: Türkiye'deki Barış Süreci Bölgede İstikrar Fırsatı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye’de barış için oluşan ortamı tarihi bir fırsat olarak değerlendirdi. Barzani, Süleymaniye kentinde düzenlenen forumda yaptığı açıklamada, “Türkiye'de barış için oluşan ortam tarihi bir imkan ve süreçtir, bölgedeki istikrarın güçlenmesi için bir fırsattır.” dedi.

Barzani, uluslararası ilişkilerin dinamiklerinde meydana gelen büyük değişimlerin bölgelerini etkilediğine dikkat çekerek, “Gazze ve Ukrayna'daki savaş ile büyük güçlerin ekonomik rekabeti bölgeyi de etkiliyor.” şeklinde konuştu.

İlgili olarak, Suriye hükümetinin demokratik ve insan haklarına dayalı bir yapı kurması gerektiğini vurgulayan Barzani, “Tüm Kürt grupların Suriye'de Kürt meselesinin barışçıl yollarla çözümü için dile getirdiği talepler sevindiricidir.” ifadesini kullandı.

Ayrıca, bölgenin karmaşık sürecinde IKBY Meclisinin aktif hale gelmesi gerektiğine vurgu yapan Barzani, KDP, KYB ve diğer partilere yeni kabineyi oluşturmaları için acele etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Barışın önemine de değinen Barzani, “Barışı istemek, kendine güvenen ve güçlü kişilerin yöntemidir. Barışta kimse kaybetmez. Hepimiz kazançlı çıkarız ve bölge ülkeleri kalkınır.” sözleriyle barışın getireceği gelişmelere dikkat çekti.

Barzani, Türkiye'deki barış sürecinin başarıyla sonuçlanması için gerekli desteklerin verileceğini belirterek, “Bu süreçte elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Bu durum, bölgede istikrarın güçlenmesi için çok önemli bir fırsattır ve tüm bölge için yeni bir sayfanın açılması anlamına geliyor.” dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, "Türkiye'de barış için oluşan ortam...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, "Türkiye'de barış için oluşan ortam tarihi bir imkan ve süreçtir, bölgede istikrarın güçlenmesi için bir fırsattır." dedi. IKBY Başkanı Barzani, Süleymaniye kentinde düzenlenen forumda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, "Türkiye'de barış için oluşan ortam...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, "Türkiye'de barış için oluşan ortam tarihi bir imkan ve süreçtir, bölgede istikrarın güçlenmesi için bir fırsattır." dedi. IKBY Başkanı Barzani, Süleymaniye kentinde düzenlenen forumda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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