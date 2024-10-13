Başakşehir'de Bıçaklama Olayında Örgüt Bağlantısı Araştırılıyor

Başakşehir'de Bıçaklama Olayı ve Şüpheli Tutuklamalar

Başakşehir'de, bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşen bıçaklama olayında 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili araştırmalar derinlemesine sürerken, polis, "organize bir şekilde gerçekleştirildiği" şüphesi üzerinde duruyor.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yaşanan olaydan sonra 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 gün önce Kayaşehir'deki alışveriş merkezinin önünde 58 yaşındaki E.Ç., 32 yaşındaki S.Y. ve 14 yaşındaki H.F.E.'ye bıçakla saldıran ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanan M.G. ile birlikte olaya karışan diğer şüphelilerin peşine düştü. Yabancı Uyruklu Zanlılar

Özellikle olaya karıştığı belirlenen 4 yabancı uyruklu zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan A.M., R.M. ve D.D'nin Kayabaşı Mahallesi'ndeki adreslerinde yapılan baskınlarla gözaltına alındığı bildirildi.

DEAŞ Üyeliğiyle İlgili İncelemeler

Gözaltındaki R.M.'nin terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan arandığı da öğrenildi. Saldırının organize bir suç olarak değerlendirildiği ve şüphelilerden A.I.S.’nin yakalanması için intensif çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Olayın Ardındaki Motivasyon

Ayrıca, olay günü M.G.'nin, zanlı A.M.'den 1000 dolar aldığı ve bu parayı annesi N.G.'ye teslim ettiği, bir iş yerinden 3 gigabayt internet paketi satın aldığı ve olayı gerçekleştirmeden önce aynı gün bu işlemleri yaptığı ortaya çıktı.

Polis, olayın ardındaki organize suç yapısını ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor.