Başakşehir'de Bıçaklı Saldırı: Genç Şüpheli Tutuklandı

Başakşehir'de Olay

Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinin (AVM) önünde meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli M.G., tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri dün saat 17.15 sıralarında Kayaşehir'deki AVM önünde bıçaklı bir kavga olduğu ihbarı aldı. Olay yerine giden ekipler, E.Ç. (58), S.Y. (32) ve H.F.E. (14) isimli kişilerin yaralandığını belirledi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve bir kişi hayati tehlike atlattı.

Şüphelinin İfadesi

Polis, şüphelinin M.G. olduğunu tespit ederek, evinde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde M.G., bilgisayar ve telefondan sürekli tehlikeli oyunlar oynadığını, bunların rüyalarına girdiğini belirtti. Olay günü benzer rüyalar gördüğünü ifade eden M.G., mutfaktan bıçak alarak dışarı çıktığını, sokakta kafede oturan insanları bıçakladığını kaydetti.

Hukuki Süreç

M.G., kafedekilerden birini özellikle hedef almadığını, ancak oyunlarda olduğu gibi gerçek hayatta da bir saldırı korkusu hissettiği için böyle bir eylem gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen M.G., savcılıkta "Oynadığım oyunların etkisinde kaldım" dedi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.