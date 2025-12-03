Başakşehir'de Bisiklet Yoluna Giren Sürücüler Vatandaşların Tepkisini Çekti

Başakşehir 19. Bölge'de trafikte ilerleyemeyen bazı sürücüler bisiklet yoluna girerek kural ihlali yaptı; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:13
Olay yeri: Başakşehir 19. Bölge

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, trafikte ilerlemekte zorlanan bazı sürücüler bisiklet yoluna girerek tepki çekti. Sürücüler, yol üzerindeki yoğunluğu aşmak amacıyla bisikletler için ayrılmış şeridi kullanırken çevredeki vatandaşların tepkisini topladı.

Olay anı, bir başka sürücünün cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde araçların bisiklet yolunda ilerlediği, bisikletlilerin geçişinin engellendiği ve çevredeki vatandaşların şaşkınlıkla izlediği anlar yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerlemekte zorlanan sürücülerin bisiklet yoluna girmesi kural ihlali olarak nitelendirildi. Bölgedeki görüntüler üzerinden yapılan incelemenin ardından sorumluların tespiti için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, kayıtlar ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmeye yönelik inceleme sürdürdüğünü bildirdi.

