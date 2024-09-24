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Başakşehir'de Çocuk Şiddeti Olayı: Baba Serbest Bırakıldı

Başakşehir'de çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen baba, hakimlik ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 15:44
Başakşehir'de Çocuk Şiddeti Olayı: Baba Serbest Bırakıldı

Başakşehir'de Çocuk Şiddeti İddiası

Başakşehir'de bir baba, çocuğuna uyguladığı şiddet nedeniyle gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde ihbarın ardından gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

İhbar üzerine olay yerine giden polis, baba C.O.'yu ifadeye almak üzere karakola götürdü. Şiddet gören çocuk ise güvenlik amacıyla koruma altına alındı.

Çocuğun Durumu ve Baba Hakkında Bilgiler

C.O.'nun, oğlunun testleri üzerinde yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle ona şiddet uyguladığı öğrenildi. Baba, işlemlerinin ardından "çocuğa karşı şiddet" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Hakimlik Kararı

Sulh ceza hakimliği önünde yapılan sorgulamanın ardından, C.O. serbest bırakıldı. Oğul ise Yetiştirme Yurdu'na yerleştirilerek koruma altına alındı.

Olayın Kaydedilmesi

Olay, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kayıtların durumu dava sürecinde önemli bir delil göstergesi olabileceği belirtildi.

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