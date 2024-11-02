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Başakşehir'de Doğal Gaz Kaçağı Faciası: Doktor Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de yaşanan doğal gaz kaçağı sonucu 81 yaşındaki doktor feci şekilde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:29
Başakşehir'de Doğal Gaz Kaçağı Faciası: Doktor Hayatını Kaybetti

Başakşehir'deki Müstakil Evde Trajik Olay

Başakşehir 2. Kısım Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil bir evde meydana gelen doğal gaz kaçağı, 81 yaşındaki doktor Zafer Nuhoğlu'nun ölümüne neden oldu. Olay, bu sabah saatlerinde gerçekleşti.

Doktorun Ailesine Ulaşılamadı

Doktor Zafer Nuhoğlu, sabah işe gitmemesi üzerine sekreteri tarafından cep telefonuyla arandı; ancak ulaşamayınca durum komşulara bildirildi. Eşi Asiye Nuhoğlu ve oğlu Mert Nuhoğlu'na da ulaşamayan komşular, durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Komşuların Müdahalesi

Kapıyı çalan ve yanıt alamayan komşular, daha sonra kapıyı kırarak içeri girdi. Aile üyelerini baygın halde bulan komşuların bildirmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kontrollerde Zafer Nuhoğlu'nun yaşamını yitirdiği, eşi ve oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Gaz Kaçak İncelemesi

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, evdeki kombinin bacasının yerinden çıktığı ve ailenin bu durum sonucunda karbon monoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ise devam ediyor.

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