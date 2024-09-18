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Başakşehir'de Düğün Konvoyuna Ceza Yağdı

Başakşehir'de trafik akışını engelleyen düğün konvoyu nedeniyle 8 sürücüye toplamda 61 bin lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:50
Başakşehir'de Düğün Konvoyuna Ceza Yağdı

Başakşehir'de Düğün Konvoyu Ceza Almaktan Kurtulamadı

Başakşehir'de, düğün konvoyu oluşturarak trafik akışını engelleyen 8 sürücüye toplamda 61 bin 881 lira idari para cezası uygulandı. 15 Eylül Pazar günü, Mahmutbey yolu üzerinde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Trafik Güvenliği Tehlikeye Girdi

Polis ekipleri, araçların plaka bilgilerini kullanarak kimliklerini tespit ettikleri sürücüleri gözaltına aldı. Yapılan denetimlerin ardından, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili mevzuatlarına dayanarak 8 sürücüye toplamda 61 bin 881 lira idari para cezası uygulanırken, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla da adli işlem başlatıldı.Olayın ardından, sürücüler Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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