Başakşehir'de Elektrikli Skuter Sürücüsü Trafik Kazasında Ağır Yaralandı

Başakşehir'de Trafik Kazası

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında, bir elektrikli skuter sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, Başak Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde gerçekleşti.

Kazaya Neden Olan Araç ve Sürücü Bilgileri

Olay anında, Murat K. idaresindeki 34 DIS 44 plakalı otomobil, henüz ismi öğrenilemeyen ve yabancı uyruklu olduğu belirtilen skuter sürücüsüne çarptı. Çarpma etkisiyle skuter sürücüsü yola savrulurken, otomobilin kontrolü kaybedilerek refüje çarptı.

Yaralıya Yapılan Müdahaleler

Ağır yaralanan skuter sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobildeki Teknik Önlemler

Kazada, pili hasar gören elektrikli otomobilin patlama riski bulunduğu için itfaiye ekipleri araca uzun süre yaklaşamadı. Ekipler, aracın pili bitene kadar soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.