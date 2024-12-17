Başakşehir'de İETT Otobüsü Trafik Kazası: Soruşturma Başlatıldı

Başakşehir'de Ölümlü Trafik Kazasında Soruşturma Başlatıldı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin ölümüne yol açan İETT otobüsü kazası ile ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kaza Anı Kayıt Altında

Kaza, Hidayet Y. tarafından kullanılan 34 HO 1930 plakalı İETT otobüsünün İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde, İSTOÇ Yolu durağına yanaşırken kontrollü bir şekilde savrulması sonucu gerçekleşti. Otobüs, kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek isimli yayalara çarptı.

Soruşturma kapsamında, otobüs sürücüsü Hidayet Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Kaza anı, otobüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildi ve görüntülerde otobüsün savrularak önce bir ağaca, ardından da iki yayaya çarptığı gözlemleniyor.

Kazada hayatını kaybeden Ömer Ersin'in yanı sıra yaralanan Ali Tiyek hastanede tedavi altına alındı. Olayın detayları ve kaza ile ilgili gelişmeler ilerleyen zamanlarda kamuoyuna duyurulacak.