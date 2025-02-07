Başakşehir'de Kauçuk Atölyesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Başakşehir'de Yangın Alarmı!

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi 3. Blok'taki 2 katlı kauçuk atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın anında atölyenin çatısında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Durumun acil olarak bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale etmek için 66 personel ve 19 araç ile seferber oldu. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu tür olayların, özellikle sanayi bölgelerinde yaşanabileceğini hatırlatarak, yangın güvenliği önlemlerinin önemini vurgulamakta fayda var.