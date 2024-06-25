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Başakşehir'de silahlı komşu kavgası! 1 kişi yaralandı...

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir apartman dairesinde komşular arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olay, Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi ve bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 11:08
Başakşehir'de silahlı komşu kavgası! 1 kişi yaralandı...

KAVGANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Dün akşam saatlerinde aşanan olayda, H.E. ile V.G. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. V.G., yanında bulunan silahı kullanarak H.E.'yi bacağından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan diğer apartman sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YARALI KOMŞU HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı H.E., ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan şüpheli V.G.'yi yakalamak operasyon başlattı.

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