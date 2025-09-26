Başakşehir'de Ücretsiz FPV Dron Eğitimi Gençleri Geleceğe Hazırlıyor

AŞAK AKBULUT YAZAR - Başakşehir Belediyesi bünyesindeki program, dron teknolojisine ilgi duyan gençlere ücretsiz temel eğitimler sunuyor. Katılımcılar okul sonrası zamanlarını dron parçalarını birleştirme, kodlama ve uçurma becerilerini geliştirerek değerlendiriyor.

Program ve eğitim içeriği

İnsansız hava araçları; hava fotoğrafçılığı, video çekimi, asayiş uygulamaları, tarım ve askeri alanlar gibi çok sayıda sektörde kullanılıyor. Gençler de bu alanda çalışma fırsatı ve yeni bir kariyer yolu gördükleri için dron eğitimi alan kurumlara başvuruyor.

Başakşehir Living Lab, açtığı temel kurslarla meraklı öğrencilere dronun parçalarını, çeşitlerini, kodlamasını ve onarımını öğretiyor. Eğitimlerin ardından öğrenciler hem simülatörde hem de sahada fiili uçuş yapıyor; temel bilgileri edindikten sonra FPV dronları da kullanabiliyorlar.

Eğitmen: Burak Dede

Hava Sporları Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Burak Dede, kurumda 10 yaşından itibaren çocuklara eğitim verdiklerini aktarıyor. Dede, şunları ifade ediyor: "Her bir FPV dron pilotumuz, bir mekatronik ve elektronik öğrencisi kadar bilgiye sahip. Her pilotumuz kendi uçuş kontrol, motor kontrol kartlarını, gövdelerini kendileri birleştirirler, lehimlerini yaparlar. Bir kazadan dolayı oluşabilecek aksaklıkları kendileri giderirler. Kendi dronlarını kendileri yaparlar. Aynı zamanda her biri, Formula 1 aracını üç boyutlu ortamda sürmeye eş değer şekilde yarış pilotu oluyorlar. Her biri sporcu ve yarışçı."

Dede, sosyal medyanın etkisiyle dron ve planör meraklısı öğrencilerin başvurduğunu, farklı yaş ve fikirlerde katılımcılar olduğunu belirterek özellikle Fatih ve Esat adlı ikizlerden söz etti. Ayrıca eğitimin rehabilite edici etkisine dikkat çekerek, FPV pilotluğunu eskiden "geleceğin mesleği" olarak tanımladıklarını, artık bunun "şu anın mesleği" haline geldiğini vurguladı ve dronların hayatımızın 53 farklı noktasında yer aldığını söyledi.

Genç pilotların deneyimleri

14 yaşındaki ikizler Muhammet Fatih ve Muhammet Esat Özdemir, küçük yaşta babalarının aldığı dronla başladıklarını, burada aldıkları eğitimle FPV dron pilotluğuna kadar ilerlediklerini anlatıyor. Esat Özdemir, "Dronları kendimiz yapıyoruz, yarışmalar oluyor onun için evde de simülasyon üzerinde çalışıyoruz. Hafta sonlarımızı burada geçiriyoruz. Bazen eğleniyorsun, bazen sinir oluyorsun. Çünkü belirli bir şeyi yapamadığında ona saatlerini harcamak zorunda kalıyorsun, o da biraz insanı yoruyor." diyor. Esat ileride uçak mühendisi olmak istediğini ekliyor.

18 yaşındaki üniversite öğrencisi Mustafa Eren Koç ise 10 yaşında başlayan merakının zamanla dron yapmaya ve yarışmalarda takım kaptanlığına evrildiğini belirtiyor. Koç, bir vakıf üniversitesinde İHA operatörlüğü okuduğunu söyleyerek "Bu alanda kendimi daha çok geliştirmeyi, yarışmalarda daha iyi dereceler almayı hedefliyorum. Diplomamı aldıktan sonra uçak mühendisliği düşünüyorum." ifadelerini kullanıyor. Koç, bilgisayar oyunlarına zaman harcayan gençlere simülasyon çalışmaları öneriyor.

18 yaşındaki üniversiteye hazırlanan Sadık Hüseyin Yıldız, 12 yaşında ilk dronunu aldığını, lisedeyken eğitim kaydıyla simülasyon ve parçalama-birleştirme süreçlerini öğrenip yarışmalara katılıp derece elde ettiğini anlatıyor. Yıldız, "Burası benim için bir başlangıç oldu. Dronun, FPV dronun ne olduğunu, neler yapılabileceğini, nasıl videolar çekebileceğini burada öğrendim." diyor ve üniversite hedefinin bilgisayar mühendisliği olduğunu belirtiyor.

Takımlar, yarışmalar ve hedefler

Dede, eğitimleri tamamlayan öğrencilerden oluşan takımların yarışmalara katıldığını ve dereceler aldığını belirtiyor. Eğitmen, hedeflerinin daha çok çocuğu eğitmek ve sektöre nitelikli katılım sağlamak olduğunu vurguluyor: "Çocuklar burada başladılar, eğitimlerini aldılar, devam ettiler, zamanlarından ve enerjilerinden harcadılar. Antrenmanlarını tamamladılar ve ondan sonra da bu başarılara imza attılar. Hedefimiz daha çok çocuğu eğitmek, daha çok çocuğa dokunabilmek. Çünkü gelişim eğitimle alakalıdır."

Başakşehir'deki bu program, gençlere hem teknik donanım hem de yarışçı kimliği kazandırarak dron teknolojisinde yeni bir nesil yetiştiriyor.

Dron teknolojisine ilgi duyan gençler, Başakşehir Belediyesi bünyesinde ücretsiz eğitimle dron parçalarını birleştirmeyi, kodlamayı ve uçurmayı öğrenerek hem boş zamanlarını verimli değerlendiriyor hem de teknolojiye yöneliyor.