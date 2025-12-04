Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hekim atamaları devam ediyor
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Serap Boz hasta kabulüne başladı.
Hastanenin yürüttüğü atama süreci kapsamında göreve başlayan Uzm. Dr. Serap Boz, geriatri hastalarına hizmet vermeye başladı.
Öte yandan, eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi.
UZM. DR. SERAP BOZ HASTA KABULÜNE BAŞLADI