Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı

Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde hasta kabulüne başladı; eksik polikliniklere atamaların süreceği bildirildi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:59
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hekim atamaları devam ediyor

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Serap Boz hasta kabulüne başladı.

Hastanenin yürüttüğü atama süreci kapsamında göreve başlayan Uzm. Dr. Serap Boz, geriatri hastalarına hizmet vermeye başladı.

Öte yandan, eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi.

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi