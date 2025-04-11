Başakşehir'de Yangın: Kimyasal Madde Deposu Alev Alev Yandı

Başakşehir'de, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Ziya Gökalp Mahallesi Milas Caddesi'nde meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olay yerinde gerekli önlemleri almak için çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede depoyu sararken yoğun duman oluşumu da yaşandı.

Alevlerin depoya bitişik alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçraması, yangının ciddiyetini artırdı. Olay sırasında patlama sesleri duyulurken, itfaiye ekipleri, deponun çevresindeki kurbanlık satış alanı, benzin istasyonu ve doğal gaz tankları için önlemler aldı.

Kurbanlık hayvanların itfaiye ekiplerince tahliye edilmesi sürerken, polis ekipleri patlama riskine karşı çevredeki vatandaşları güvenli bir mesafeye uzaklaştırdı. Yangın nedeniyle bölgedeki trafik yoğunluğu arttı.

Başakşehir'de, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediyor. Alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı.

Başakşehir'de, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediyor. Alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı.