Başakşehir'deki İş Kazası: Kasa Düşmesi Güvenlik Kamerasında

Başakşehir'de Elektrikli Vinçle Gelen Tehlike

Başakşehir'deki sanayi sitesinde yaşanan bir olay, iş güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi. İkitelli OSB Mahallesi içerisindeki Saraçlar Sanayi Sitesi'nde, bir işçinin yanında düşen kasa, şans eseri onun yaralanmasına sebep olmadı. Bu tehlikeli kaza, 7 Ekim tarihinde gerçekleşti.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Güvenlik kameraları, elektrikli vinçle çekilen kasanın düşüş anını tam olarak kaydetti. İşçi, ani bir hareketle yıkılmanın eşiğinden dönerken yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı. Kaza sonrası işçinin sağ salim kurtulması, olayın daha büyük bir felakete dönüşmesini engelledi.

Bu tür kazalar, sanayi yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Uzmanlar, işçilere yönelik güvenlik eğitimlerinin artırılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.