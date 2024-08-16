Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde Rüşvet Operasyonu: 17 Gözaltı

Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde Rüşvet İddiaları

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde maddi menfaat karşılığında usulsüz işlemler yapıldığı iddiaları üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Usulsüz İşlemler ve Gözaltılar

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Tapu Müdürlüğü'nde çeşitli kişilerin rüşvetle usulsüz tapu işlemleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu süreçte, müdürlükteki görevli kişilerden bazıları arşivden usulsüz evrak temin etmiş, iş takipçiliği yapan emlakçılar ise parayı tapu görevlilerine ulaştırmak için güvenlik ve temizlik personelini kullanmıştır.

Haksız Kazanç ve Eş Zamanlı Operasyon

Yapılan analizler sonucunda, şüphelilerin usulsüz tapu işlemlerinden yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenmiştir. İstanbul merkezli olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonda, arasından 2 tapu müdürü, 2 müdür yardımcısı ve 2 tapu memurunun bulunduğu toplam 17 şüpheli yakalanmıştır.

Dijital Malzemeler Ele Geçirildi

Operasyonun bir parçası olarak ele geçirilen dijital materyallerin de incelemesi sürüyor. Şüphelilerin pazartesi günü Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmesi beklenmektedir.