Başarır: CHP İstanbul İl Başkanlığını Delegeler Belirler

Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Başkanlığı kararının mahkeme değil 600 seçilmiş il delegesinin vereceğini vurguladı; geçici kurul üyeleri çekildi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 20:14
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan açıklama

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptığı konuşmada sürece dair değerlendirmelerini paylaştı. Başarır, il başkanlığı konusunda yol haritasına hep birlikte karar verdiklerini ifade etti.

"Biz, demokrasiye, hukuka ve adalete inanıyoruz. CHP İl Başkanlığı bilgisayardan çıkan bir il başkanı yazısıyla olmuyor. CHP İl Başkanlığı binlerce üyenin seçtiği ilçe delegeleri, onların seçtiği il delegeleri ve o il delegelerinin seçtiği Özgür Çelik gibi oluyor."

Başarır, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından il başkanlığı yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilen geçici kurulda yer alan Hasan Babacan'ın kendi iradesiyle görevinden çekildiğini bildirdi. Aynı saatlerde, heyetin diğer üyelerinden Müjdat Gürbüz'ün de partisi ve geleceği için baskı altında olmadan çekildiğini açıkladığını belirtti.

Başarır, "CHP'nin İl Başkanı'nı Çağlayan'daki bir mahkeme değil 600 tane seçilmiş il delegesi belirler." sözleriyle, geride kalan üç üyeye çağrıda bulundu: "Gelin mahkemenin bu yanlış kararına ortak olmayın. Diğer partililerimiz gibi bu heyetten çekilin."

Bir basın mensubunun, mahkemece il yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'in "CHP'nin kurumsal kimliğini koruyacağım. Tüm bu tartışmalara son vermek için pazartesi günü saat 12.00'de CHP İl binasında olacağım. İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım." açıklamasına ilişkin sorusuna Başarır şu yanıtı verdi:

"O koltuk dolu, o koltuğun sahibi Özgür Çelik. Kendisi şu anda 39 ilçe başkanıyla toplantıda. Keşke elimizden bir şey gelseydi. Biz, demokrasiye, hukuka ve adalete inanıyoruz. CHP İl Başkanlığı bilgisayardan çıkan bir il başkanı yazısıyla olmuyor. CHP İl Başkanlığı binlerce üyenin seçtiği ilçe delegeleri, onların seçtiği il delegeleri ve o il delegelerinin seçtiği Özgür Çelik gibi oluyor."

