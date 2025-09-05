Başarır: CHP İstanbul İl Başkanlığını Delegeler Belirler

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan açıklama

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptığı konuşmada sürece dair değerlendirmelerini paylaştı. Başarır, il başkanlığı konusunda yol haritasına hep birlikte karar verdiklerini ifade etti.

"Biz, demokrasiye, hukuka ve adalete inanıyoruz. CHP İl Başkanlığı bilgisayardan çıkan bir il başkanı yazısıyla olmuyor. CHP İl Başkanlığı binlerce üyenin seçtiği ilçe delegeleri, onların seçtiği il delegeleri ve o il delegelerinin seçtiği Özgür Çelik gibi oluyor."

Başarır, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından il başkanlığı yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilen geçici kurulda yer alan Hasan Babacan'ın kendi iradesiyle görevinden çekildiğini bildirdi. Aynı saatlerde, heyetin diğer üyelerinden Müjdat Gürbüz'ün de partisi ve geleceği için baskı altında olmadan çekildiğini açıkladığını belirtti.

Başarır, "CHP'nin İl Başkanı'nı Çağlayan'daki bir mahkeme değil 600 tane seçilmiş il delegesi belirler." sözleriyle, geride kalan üç üyeye çağrıda bulundu: "Gelin mahkemenin bu yanlış kararına ortak olmayın. Diğer partililerimiz gibi bu heyetten çekilin."

Bir basın mensubunun, mahkemece il yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'in "CHP'nin kurumsal kimliğini koruyacağım. Tüm bu tartışmalara son vermek için pazartesi günü saat 12.00'de CHP İl binasında olacağım. İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım." açıklamasına ilişkin sorusuna Başarır şu yanıtı verdi:

