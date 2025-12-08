DOLAR
Pursaklar Basın Akademi Sona Erdi — Gençlere Medya Eğitimi Tamamlandı

Pursaklar Belediyesi’nin düzenlediği Basın Akademi, 29 Kasım - 7 Aralık tarihlerinde tamamlandı; gençlere medya ve iletişim alanında kapsamlı eğitim verildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:42
Pursaklar Basın Akademi Sona Erdi

Gençlere yönelik yoğun medya ve iletişim eğitimi tamamlandı

Pursaklar Belediyesi tarafından medyaya ilgi duyan gençlere ve iletişim alanında kendini geliştirmek isteyenlere yönelik düzenlenen Basın Akademi sona erdi.

Pursaklar Basın Akademisi, 29 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında yoğun bir tempoyla gerçekleştirildi. Akademide; gazetecilik bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması, sosyal medyadaki gelişmelerin takibi, teknolojinin etkin kullanımı, haber kaynağına ulaşma yöntemleri ve olaylara haberci gözüyle bakabilme becerilerinin kazandırılması hedeflendi.

Eğitim programı, A Haber Muhabiri, Yorumcu Mehmet Karataş ve A Haber Spikeri, Moderatör Merve Özkan gibi isimlerin seminerleriyle sona erdi. Katılımcılar, teori ile uygulamayı birleştiren oturumlarda pratik yapma fırsatı buldu.

Başkan Ertuğrul Çetin’den değerlendirme

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Basın Akademi eğitim programları ile ilgili yaptığı kısa değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Birbirinden değerli ve deneyimli gazetecilerimizin tecrübelerini paylaştığı Basın Akademisini tamamladık. Bizler de Pursaklar Belediyesi olarak, iletişim alanına ilgi duyan gençlerimize ve vatandaşlarımıza bu alanda sağlam bir zemin hazırlamayı önemsiyoruz. Basın Akademi ile katılımcılarımızın sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda etik ve sorumluluk bilinci de kazanmalarını amaçladık. Eğitimlere katılım gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

2 hafta boyunca Basın Akademi süresince katılımcılar, basın ve medya dünyasının işleyişine dair önemli bilgiler edinirken, pratik çalışmalarla da kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

MEHMET KARATAŞ VE MERVE ÖZKAN’A ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

