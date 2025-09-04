DOLAR
Başarır: CHP'yi 'illegal yargı' kararlarıyla teslim almaya çalışmayın

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gürsel Tekin'in İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince görevlendirilmesine sert tepki gösterdi; partiyi 'illegal yargı' ile teslim alma girişimine izin verilmeyeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 19:04
Başarır: CHP'yi 'illegal yargı' kararlarıyla teslim almaya çalışmayın

İstanbul İl Başkanlığı önünde sert uyarı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gürsel Tekin'in İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilmesine ilişkin değerlendirmesini, partisinin CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptı.

Başarır, İl Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Çelik'in yanında olduklarını belirtti ve partinin kapısının demokratik yöntemlerle gelecek herkese açık olduğunu kaydetti.

Partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine atıfla Başarır, "Gürsel Tekin olarak geleceksen bu çatının kapısının herkese açık olduğunu" söyledi; ancak "postal olarak gelecek, demokrasiyi hiçe sayacak her kimse ona kapımız kapalı." ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde olduğunu anımsatan Başarır, "Hiç kimse partimizi illegal yargı kararlarıyla teslim almaya gelmesin. Hem halk olarak hem bizler hem de partililer çok sert tepki verecektir." dedi.

Bir basın mensubunun, Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla görevlendirilmesine ilişkin sorusu üzerine Başarır, "Herhalde Gürsel Tekin ve uzantıları buraya çevik kuvvetle gelecek kadar alçalmayacaklar. Buraya postalı sokmayacaklar. Ama eğer buna teşebbüs ederlerse biz buradayız. Biz partimizin dediğim gibi bekçileriyiz. Biz milli iradenin bekçileriyiz. Biz demokrasinin bekçileriyiz. Bizim bir hedefimiz var. Bizim bir amacımız var. Ülkeyi bu zalimlerden kurtarmak ve bunun için de hiçbir şeyden korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.

