Başarır: Özgür Özel CHP'nin Lideridir, Kurultay Davalarına Son Verilsin

Yayın Tarihi: 16.09.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 15:21
CHP Grup Başkanvekili gündemi değerlendirdi; davaların sona erdirilmesini istedi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partinin 38. Olağan Kurultayı (4-5 Kasım 2023) ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın (6 Nisan 2025) iptaline ilişkin dava sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başarır, duruşmanın ekim ayına ertelendiğini hatırlatarak, Türkiye'nin gerçek gündeminin CHP'ye yönelik davalar olmadığını, asıl konuların yoksulluk, işsizlik, adalet ve dış politika olduğunu vurguladı.

Basın toplantısında Başarır, partinin ve ülkenin gündemine ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "CHP'nin lideri Sayın Özgür Özel'dir, başarılıdır, çalışkandır, cesurdur, yüreklidir."

Ekonomik veriler üzerine yaptığı vurguda, "Açlık sınırı 27 bin lira olmuş. Bugün milyonlarca asgari ücretli açlık sınırından 5 bin lira daha az, milyonlarca emekli açlık sınırından 10 bin lira daha az maaş alıyor. Biz bunları konuşmak istiyoruz." dedi ve davalarla Meclis'in ve ülkenin meşgul edilmesine tepki gösterdi.

Başarır, toplumun geniş kesimlerinin ekonomik zorluk yaşadığını belirterek, "Artık davaları bir tarafa bırakacağız ve ülkenin gerçek gündemini konuşacağız. Asla ve asla geri adım da atmayacağız. Türkiye'yi kurtaracak tek şey seçimdir." ifadelerini kullandı.

Başarır ayrıca dış politika konusuna değinerek, "İsrail ordusunun bugün Gazze'ye kara harekatı başlattığını" hatırlattı ve Gazze'nin İsrail tarafından tamamen işgal edilerek boşaltılmak istendiğini vurguladı. Türkiye'nin İsrail ile tüm ilişkisini kesmesi ve Gazze'deki sürecin sonlandırılması için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini söyledi.

Bir gazetecinin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dava sürecine ilişkin açıklama yapmadığını anımsatması üzerine Başarır, kurultay delegelerinin iradesinin ortaya konduğunu belirtti: "Hemen hemen delegelerin tamamı olağanüstü kurultay için imzalarını vermiştir, genel başkan ve yönetim seçilmiştir. Bu genç ve başarılı kadrolar, girdiği ilk seçimde birinci parti olmuştur."

Başarır, önceki genel başkanlar ve parti mensuplarına çağrıda bulunarak, "Artık bu saçmalıklara son verilmesini hep beraber talep etmeleri, bu partide kayyumların değil Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarının partisinin üyelerinin seçtiği delegelerinin karar vereceğini söylemeleri" gerektiğini kaydetti ve "Susmak iyi bir şey değil." dedi.

Kapanışta Başarır, bir kez daha parti içi dayanışma çağrısı yaparak, "CHP'nin lideri Sayın Özgür Özel'dir, başarılıdır, çalışkandır, cesurdur, yüreklidir. Sayın Kılıçdaroğlu da Hikmet Çetin gibi Murat Karayalçın gibi Önder Sav gibi Özel'in arkasında olup, artık davaların bittiğini, önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir." ifadelerini kullandı.

