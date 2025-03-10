Başbakan Starmer, Trump ile Ukrayna Görüşmesini Ele Aldı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna ve ABD arasındaki ilişkileri ele aldı. Görüşme, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilecek toplantı öncesi önemli bir adım olarak kaydedildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan gelen yazılı açıklamaya göre, Starmer, geçtiğimiz hafta sonu İngiliz yetkililerin Ukraynalı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerden bahsetti. İngiltere'nin kalıcı barış konusundaki kararlılığını tekrarladı.

Starmer, Cidde'de yapılacak görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkmasını ve ABD yardımının ile istihbarat paylaşımının yeniden başlamasını umduğunu ifade etti. Görüşmede ayrıca, 27 Şubat'ta Beyaz Saray'da gündeme gelen ekonomik anlaşmayı ilerletme yönündeki çalışmalar da değerlendirildi.

Her iki lider, temas halinde olma konusunda anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, 7 Mart tarihinde ABD ile Ukrayna arasındaki toplantının bu hafta Cidde'de yapılacağını duyurdu.