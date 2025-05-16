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Basel'de Aktivistler, İsrail’in Eurovision Katılımına Karşı Eylem Düzenliyor

Basel'deki aktivistler, İsrail'in Eurovision'a katılmasını eleştirerek protestolar düzenliyorlar. Filistin'e destek için bir araya geliyorlar.

Yayın Tarihi: 16.05.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 11:05
Basel'de Aktivistler, İsrail’in Eurovision Katılımına Karşı Eylem Düzenliyor

Basel'de Activistlerin Eurovision Protestosu

69’uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, İsviçre'nin Basel kentinde büyük bir tartışmaya yol açtı. Filistin destekçisi aktivistler, İsrail’in yarışmaya katılmasını eleştirerek, bu katılımın men edilmesi gerektiğini savunuyorlar.

Aktivistler, Eylemlerle Seslerini Duyuruyor

Basel sakini ve aktivist Peter Kay, Eurovision’un bir barış ve birlik festivali olduğunun altını çizerken, Gazze’de yaşananları kabul edilemez buluyor. Kay, "18 ay boyunca kadınları ve çocukları topluca katleden, hastaneleri ve okulları bombalayan bir ülkenin burada yarışmasına izin verilmemelidir," şeklinde konuştu.

Aktivistlerden Macro, "Eurovision’a katılan bir ülkenin, soykırım gerçekleştirdiğini" belirtirken, İsrail’in yarışmaya katılmasının bu tür bir durumu normalleştirdiğini ifade etti. Macro, "İsrail’in bu yarışmanın dışında kalması gerekiyordu" dedi.

Berta ve Selma: "Zulme Karşı Eyleme Katıldık"

Protestocu Berta, Gazze’deki soykırımı protesto etmek için eyleme katıldığını aktararak, “İsrail, Filistin'de işlenen suçların bir parçası ve katılması gerekmiyordu,” ifadesinde bulundu. Diğer bir aktivist Selma Yılmaz Akdoğan ise, yaşananların dünyanın gözleri önünde bir katliam olduğunu vurguladı.

Eleştiriler ve Protestolar Devam Ediyor

Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail’in katılımı nedeniyle eleştiriler artarak devam ediyor. Gazze’de soykırım yapıldığına dair çağrılar ses buluyor. 17 Mayıs’ta düzenlenecek büyük finalde yer alacak olan İsrailli şarkıcı Raphael, organizasyonun çifte standart uyguladığı gerekçesiyle hedef alınıyor.

Protestolar, Eurovision’un açılış töreninde ve ilk yarı finalinde yoğun olarak yaşandı. Basel Belediyesi önünde toplanan kalabalık, Filistin bayraklarıyla İsrail’in katılımını protesto etti.

Güvenlik Uyarısı ve Protestocuların Tepkisi

Aktivistler, güvenlik güçlerinin uyarıları sonrasında protesto alanından ayrılmak zorunda kaldılar. Ancak bu, protesto isteklerini engelleyemezken, "Filistin’e özgürlük, soykırımı durdurun" sloganlarıyla seslerini duyurdular.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın bu yılki süreci, halkın dikkatini çekmeye ve tartışmaları derinleştirmeye devam ediyor.

Bu yıl 69’uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapan Basel’de yaşayan...

Bu yıl 69’uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapan Basel’de yaşayan Filistin destekçisi aktivistler, İsrail’in yarışmaya katılmasını eleştirerek men edilmesi gerektiğini savunuyor. Türk protestocu Selma Yılmaz Akdoğan (fotoğrafta), zulmün karşısında durmak için bu eyleme katıldığını ifade etti.

Bu yıl 69’uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapan Basel’de yaşayan...

Bu yıl 69’uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapan Basel’de yaşayan Filistin destekçisi aktivistler, İsrail’in yarışmaya katılmasını eleştirerek men edilmesi gerektiğini savunuyor. Türk protestocu Selma Yılmaz Akdoğan (fotoğrafta), zulmün karşısında durmak için bu eyleme katıldığını ifade etti.

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