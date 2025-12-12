DOLAR
Başıboş At ve Eşekler Van'da Trafik ve Yaban Hayatını Tehdit Ediyor

Yazın kullanılan at ve eşeklerin kışın doğaya bırakılması, Van Gölü Havzası'nda trafik kazalarını ve yaban hayatını tehlikeye atıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:39
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaz döneminde çeşitli işlerde kullanılan at ve eşeklerin kışın beslenmeden doğaya bırakılmasının ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.

Van Gölü Havzasında son yıllarda özellikle at ve sahipli eşeklerin kara yollarına çıkması nedeniyle trafik kazalarında artış yaşanıyor. Son olarak doğaya salınan iki eşek, trafik kazası sonucu Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi ve tedavi altına alındı.

Merkez Müdürü'nden Uyarı

İHA muhabirine konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, şu uyarılarda bulundu:

"Yaban hayvanlarının yanında, insanların sahipli olarak bakıp yaz aylarında çeşitli ihtiyaçlar için kullandıkları eşek ve atları kışın doğaya bırakmaları büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bu durum hem Van Gölü Havzası’nda hem de ülke genelinde ciddi risk oluşturuyor. Yaban hayvanları insan gördüğünde genellikle kaçıp yollara fazla çıkmazken, sahipli oldukları için insanlara alışkın olan eşekler ve atlar kara yollarına daha fazla yaklaşmakta. Bu nedenle trafik kazaları artmakta, maddi kayıpların yanı sıra can kayıpları da yaşanmaktadır. Son dönemde hem Gürpınar hem Erciş bölgesinde, ayrıca ülkemizin birçok yerinde at ve eşeklerin neden olduğu trafik kazaları meydana gelmiş durumda. Bu yüzden vatandaşlarımızın kendilerine hizmet eden bu hayvanları kışın doğaya bırakmamaları büyük önem taşıyor"

Çöpler, Yaşam Alanı Bozulması ve Alınan Önlemler

Aslan, hayvanların yaşam alanlarının bozulması ve iklim kaynaklı su ile yiyecek sıkıntısının da bu tür vakaları artırdığını belirtti. Ayrıca gelişigüzel bırakılan çöplerin yaban hayvanlarını kara yollarına çektiğine dikkat çekti:

"Ayrıca yaban hayvanlarının yaşam alanlarının bozulması, küresel ısınma nedeniyle su ve yiyecek bulamamaları, onları kara yollarına doğru itiyor. Şehirlerin kenarına gelişigüzel bırakılan çöpler de yaban hayvanlarını bu bölgelere çekiyor. Eğer çöplükler hayvanların geçiş güzergâhının diğer tarafındaysa, bu durum özellikle gece saatlerinde büyük kazalara yol açabiliyor. Çaldıran-Muradiye-Erciş gibi transit yol hatlarında bu kazalar sık görülmekte. Bu kapsamda Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ile birlikte uyarı levhaları dikildi. Ancak hem sürücülerimizin hem yolcuların hem de vatandaşların daha dikkatli olması şart. Çöp yanlış yerdeyse kaldırılmalı veya hayvanların geçişini engelleyecek tedbirler alınmalıdır. Ayrıca sahipsiz olarak kullanılan hayvanların doğaya bırakılmaması gerekir. Unutulmamalıdır ki doğada gezen hayvan ya yabanidir ya da birinin sahipli hayvanıdır"

Biyogüvenlik ve Can Güvenliği Riski

Doğada başıboş gezen hayvanların hem biyogüvenlik hem de can güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirten Aslan, çözümün bu hayvanların toplanması ve sahiplerine teslim edilmesi olduğunu söyledi:

"Başıboş gezen köpek, kedi, at veya eşek fark etmeksizin, bu durum hem biyogüvenlik hem de can güvenliği açısından risklidir. Bu hayvanların güvenli bir alanda toplanması, kontrol altına alınması ve mümkünse sahiplerine teslim edilmesi en doğru yaklaşımdır"

