Başiskele'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencilerinden Belediye Ziyareti

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede eğitim gören 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerini ve eğitmenlerini belediyede misafir etti.

Belediye hizmet binasında gerçekleşen ziyarette Özlü, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Özlü'nün açıklaması:

"Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle donanmış, ahlaklı, bilinçli ve eğitimli bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimizdir. Bu değerlerin küçük yaşlarda kazandırılması da sağlam bir toplumun temelini oluşturacağına inanıyorum. Gülüşleriyle gönlümüzü ısıtan yavrularımıza ve çocuklarımızın gelişiminde büyük emeği olan kıymetli hocalarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Yavrularımızın eğitim yolculuklarının her aşamasında her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kütüphanede kitaplarla buluştular

Programın devamında öğrenciler, Başiskele Çocuk Kütüphanesi'ne geçerek okuma alanlarını inceledi. Etkinlik, çocuklara kitap sevgisini erken yaşta aşılamayı hedefledi; minikler kütüphane ortamında keyifli anlar yaşadı.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ, İLÇEDE EĞİTİM GÖREN 4-6 YAŞ KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNİ VE EĞİTMENLERİNİ BELEDİYEDE MİSAFİR ETTİ.