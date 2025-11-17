Başiskele'de 'Gönül Bağı' Hane Ziyaretleri Yeniden Başladı

Vatandaşın sesi hizmete dönüyor

Başiskele Belediyesi, vatandaşların istek ve önerilerini almak amacıyla başlattığı Gönül Bağı Projesi kapsamında hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Projede yeni bir aşamaya geçildi; ekipler, proje kapsamındaki ilk tur ziyaretlerinde evlerinde ulaşılamayan vatandaşları yeniden ziyaret etmeye başladı. Çalışmalar, Yeniköy Merkez Mahallesi'nden başlatıldı.

Ziyaretlerde hane sakinlerine Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün selamı iletiliyor. Ekipler, belediyenin hizmet ve eserleriyle ilgili memnuniyet anketi yapıyor; vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini not alarak ilgili birimlere raporluyor.

Toplanan geri bildirimlerin raporlanmasıyla hizmetlerin vatandaş beklentilerine göre şekillendirilmesi hedefleniyor.

