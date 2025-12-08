Başiskele'de Hurda Araçlar Toplanıyor: Çevre Kirliliğine Karşı Hamle

Başiskele'de hurda araçlar toplanıyor

Başiskele'de çevre ve görüntü kirliliğine neden olan hurda araçların kaldırılması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki cadde, sokak ve boş arazilerde atıl halde bırakılan araçları tespit etti ve ilgili sahiplere ulaşarak gereğini bildirdi.

Ekipler, araç sahiplerine araçlarını bulundukları yerden kaldırmaları için yasal süre tanıdı; tebligat işlemleri eksiksiz şekilde gerçekleştirildi.

Yetkililer, verilen süre içinde kaldırılmayan araçların emniyet birimleri koordinesinde çekici yardımıyla otoparka götürüleceğini belirtti.

Vatandaşa çağrı

Yetkililer, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan benzer durumları tespit eden vatandaşlardan belediyeye bildirim yapmalarını istedi.

