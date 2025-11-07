Başiskele'de Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi Eğitim Yuvası Oldu

Ücretsiz kurs ve atölyelerle bölgenin yeni eğitim ve kültür adresi

Başiskele'de faaliyet gösteren Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, her yaştan vatandaşa yönelik sunduğu ücretsiz eğitim ve kurslarla bölgenin eğitim ve kültür merkezi haline geldi.

Merkez, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından hayata geçirilerek yıl boyunca sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra kapsamlı eğitim programlarına ev sahipliği yapıyor.

Programlar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülüyor ve yeni eğitim ve öğretim dönemi için çeşitli kurslar açıldı.

Merkezde düzenlenen atölye ve eğitimler arasında teknoloji ve tasarım, yabancı dil, geleneksel ve modern el sanatları, diksiyon, girişimcilik ve ofis programları yer alıyor.

Vatandaşlara ücretsiz sunulan bu kurslar, hem kişisel gelişim hem de mesleki beceri kazanımı açısından bölge halkına önemli fırsatlar sunuyor.

