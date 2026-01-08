Başiskele Hızlı İşler Çözüm Merkezi 2025'te 73 bin 886 Başvurunun Yaklaşık Yüzde 99'unu Sonuçlandırdı

Başiskele Hızlı İşler Çözüm Merkezi, 2025'te 73 bin 886 başvurunun yaklaşık yüzde 99'unu sonuçlandırdı; 444 41 10 çağrı merkezi ve 'ulakBEL' sistemi hizmeti güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:05
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:05
Başiskele Hızlı İşler Çözüm Merkezi 2025'te 73 bin 886 Başvurunun Yaklaşık Yüzde 99'unu Sonuçlandırdı

Başiskele Hızlı İşler Çözüm Merkezi 2025'te 73 bin 886 Başvurunun Yaklaşık Yüzde 99'unu Sonuçlandırdı

Başiskele’de belediyecilik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla kurulan Hızlı İşler Çözüm Merkezi, 2025 yılında toplam 73 bin 886 başvuruyu işleme aldı ve bu başvuruların yaklaşık yüzde 99'unu ilgili müdürlüklerin koordinasyonuyla sonuçlandırdı.

Merkezin kuruluş amacı ve rapor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde hayata geçirilen birimin 2025 yılı çalışma raporu yayımlandı. Rapor, vatandaşların belediye hizmetlerine yönelik işlemlerini tek merkezden takip edebilmesini sağlamak adına yürütülen uygulamaların etkinliğini ortaya koydu.

Teknik başvurular tek merkezde toplanıyor

Hızlı İşler Çözüm Merkezi, imar, yapı kontrol, emlak ve istimlak müdürlüklerine yönelik teknik başvuruları tek noktada toplayarak vatandaşlara rehberlik ediyor. Ayrıca fen işleri, temizlik, park bahçeler ve ruhsat müdürlüklerinin sahadaki taleplerini de doğrudan alıyor ve dijital başvuru süreçlerinde danışmanlık desteği sunuyor.

Çağrı merkezi 24 saat esaslı çalışıyor

Belediyenin 444 41 10 numaralı çağrı merkezi, yılın 365 günü 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verdi. Dijitalleşen süreçte 'ulakBEL' iletişim yönetim sistemi aracılığıyla tüm talep, öneri ve şikayetler otomatik olarak kaydedilerek tek ekranda toplandı.

Başiskele Belediyesi, vatandaş ile kurum arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefleyerek başvuruların takibini ve bilgilendirme süreçlerini dijital sistem üzerinden yürüttü ve başarılı bir hizmet yılını geride bıraktı.

BAŞİSKELE'DE BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA KURULAN HIZLI İŞLER ÇÖZÜM...

BAŞİSKELE'DE BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA KURULAN HIZLI İŞLER ÇÖZÜM MERKEZİ, 2025 YILINDA 73 BİN 886 BAŞVURUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 99'UNU SONUÇLANDIRDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop Havalimanı 2025'te Rekor Artış: Yolcu, Uçuş ve Yük Trafiği Arttı
2
Afyonkarahisar'da ÇMVA Ziyaretleri: Besicilik İşletmelerinde İnceleme ve Bilgilendirme
3
Başkan Özdoğan Ankara'da Hacılar İçin 2026 Planlarını ve Hacılar-Erciyes Yolu'nu Görüştü
4
Beyoğlu'da Esnaf Kum Torbalarıyla Su Baskınına Karşı Önlem Aldı
5
Kocasinan'da Dost Market ve Dost Mağaza: Sevgi Puanlarıyla Ücretsiz Alışveriş
6
Melikgazi 2026'da Daha Yeşil: 30’un Üzerinde Park Yenilenecek, Binlerce Ağaç Dikilecek
7
Büyükkılıç Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları