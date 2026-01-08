Başiskele Hızlı İşler Çözüm Merkezi 2025'te 73 bin 886 Başvurunun Yaklaşık Yüzde 99'unu Sonuçlandırdı

Başiskele’de belediyecilik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla kurulan Hızlı İşler Çözüm Merkezi, 2025 yılında toplam 73 bin 886 başvuruyu işleme aldı ve bu başvuruların yaklaşık yüzde 99'unu ilgili müdürlüklerin koordinasyonuyla sonuçlandırdı.

Merkezin kuruluş amacı ve rapor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde hayata geçirilen birimin 2025 yılı çalışma raporu yayımlandı. Rapor, vatandaşların belediye hizmetlerine yönelik işlemlerini tek merkezden takip edebilmesini sağlamak adına yürütülen uygulamaların etkinliğini ortaya koydu.

Teknik başvurular tek merkezde toplanıyor

Hızlı İşler Çözüm Merkezi, imar, yapı kontrol, emlak ve istimlak müdürlüklerine yönelik teknik başvuruları tek noktada toplayarak vatandaşlara rehberlik ediyor. Ayrıca fen işleri, temizlik, park bahçeler ve ruhsat müdürlüklerinin sahadaki taleplerini de doğrudan alıyor ve dijital başvuru süreçlerinde danışmanlık desteği sunuyor.

Çağrı merkezi 24 saat esaslı çalışıyor

Belediyenin 444 41 10 numaralı çağrı merkezi, yılın 365 günü 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verdi. Dijitalleşen süreçte 'ulakBEL' iletişim yönetim sistemi aracılığıyla tüm talep, öneri ve şikayetler otomatik olarak kaydedilerek tek ekranda toplandı.

Başiskele Belediyesi, vatandaş ile kurum arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefleyerek başvuruların takibini ve bilgilendirme süreçlerini dijital sistem üzerinden yürüttü ve başarılı bir hizmet yılını geride bıraktı.

BAŞİSKELE'DE BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA KURULAN HIZLI İŞLER ÇÖZÜM MERKEZİ, 2025 YILINDA 73 BİN 886 BAŞVURUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 99'UNU SONUÇLANDIRDI.