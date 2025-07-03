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Başka bir uyuşturucu şebekesi çökertildi: 97 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde, İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 15:08
Başka bir uyuşturucu şebekesi çökertildi: 97 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde, İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesine bağlı Sallıdere Mahallesi Dereboyu bölgesinde iki operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet savcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, İran'dan katırla getirilen uyuşturucu maddeye ulaşıldı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Van'ın Başkale ilçesinde, İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele...

Van'ın Başkale ilçesinde, İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde, İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele...

Van'ın Başkale ilçesinde, İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

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