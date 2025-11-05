Başkale’de kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Van Başkale'de kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı; aynı aileden 4 kişi yaralandı, 2’si sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:48
Başkale’de kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Başkale’de kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet virajlı yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kaza Yeri ve İlk Bilgiler

Kaza, Başkale’ye bağlı Albayrak Mahallesi’nde gerçekleşti. Olayda, aynı aileden oldukları belirtilen 4 kişi yaralandı. İlk edinilen bilgilerde ise 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Müdahale ve Sevk

Yaralılar, ilk müdahalenin yapıldığı Başkale Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan 2’si Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma ve ulaşım ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

