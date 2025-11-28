Başkale'de Samanlık Yangını Söndürüldü

Böğrüpek Mahallesi'ndeki yangın itfaiye ve iş makineleriyle kontrol altına alındı

Van’ın Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesinde, Rahim Deniz'e ait samanlık ve ot yığını, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını gören mahalle sakinleri önce kendi çabalarıyla müdahale etti, ardından bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Başkale Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ile iş makinelerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucunda yangın, çevredeki yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlatıldı.

Bir yıllık emeklerinin küle döndüğünü belirten ot ve saman sahibi, yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

