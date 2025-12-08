Başkale'de Yoğun Kar: 11 Yerleşim Yolu Ulaşıma Kapandı

Van’ın Başkale ilçesinde kar hayatı olumsuz etkiledi

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, araçların karla örtülmesine ve birçok kırsal yerleşimin ulaşıma kapanmasına neden oldu.

11 kırsal mahalle ve mezra yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı ilçede şehir merkezinde 10 santimetre, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi aştı.

Karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Vatandaşlardan Ferit Mamedi, yağışı beklediklerini belirterek, "Başkale’de bu mevsimde ikinci kar yağışı oldu. Şu an güzel bir kar yağıyor. Kar yağışı bizi mutlu ediyor. Güzel geldi. Mutluyuz, inşallah daha fazla yağacak. Türkiye’de zaten su sorunu vardı. İnşallah hepimize hayırlı olur" dedi.

