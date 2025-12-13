DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.865.081,65 -0,29%

Başkan Altay, Şeb-i Arus için Konya’ya gelen uluslararası heyetleri ağırladı

Başkan Uğur İbrahim Altay, Polonya Müftüsü Tomasz Mikiewicz ve Saraybosna Belediye Başkanı Samir Avdi ile Şeb-i Arus törenleri için gelen heyetleri Konya’da kabul etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:22
Başkan Altay, Şeb-i Arus için Konya’ya gelen uluslararası heyetleri ağırladı

Başkan Altay, uluslararası heyetleri Konya'da karşıladı

Şeb-i Arus törenleri kapsamında ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şeb-i Arus törenleri için kente gelen uluslararası heyetleri ağırladı.

Ziyarette Polonya Müslümanları Müftüsü Tomasz Mikiewicz ve Saraybosna Belediye Başkanı Samir Avdi hazır bulundu. Kabul Büyükşehir Taş Bina'da gerçekleşti.

Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, Konya'nın Şeb-i Arus bereketiyle farklı coğrafyalardan gelen misafirleri ağırlamaya devam ettiğini belirterek, heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Tomasz Mikiewicz, Konya'nın tarihi bir şehir olduğunu ve Türkiye'de İslam'ın kalbinin attığı yerlerden biri olduğunu vurguladı. Samir Avdi ise misafirperverlik nedeniyle Başkan Altay’a teşekkür etti.

Heyet ayrıca Taş Bina Konya Dijital Tanıtım Merkezini ve Taş Bina'da yeni açılan, Peygamber Efendimizin hayat yolculuğunu anlatan Siyer Sergisi'ni de ziyaret ederek Başkan Altay'dan bilgi aldı.

HEYET, TAŞ BİNA KONYA DİJİTAL TANITIM MERKEZİ’Nİ VE TAŞ BİNA’DA YENİ AÇILAN VE PEYGAMBER...

HEYET, TAŞ BİNA KONYA DİJİTAL TANITIM MERKEZİ’Nİ VE TAŞ BİNA’DA YENİ AÇILAN VE PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYAT YOLCULUĞUNU ANLATAN SİYER SERGİSİ’Nİ DE ZİYARET EDEREK BAŞKAN ALTAY’DAN BİLGİ ALDI.

HEYET, TAŞ BİNA KONYA DİJİTAL TANITIM MERKEZİ’Nİ VE TAŞ BİNA’DA YENİ AÇILAN VE PEYGAMBER...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'deki 'Pembe Göl' 7 gün 24 saat Jandarma Korumasında
2
Erdoğan, Türkmenistan Dönüşünde Basınla Sohbet Etti
3
Denizli'de 7 Katlı Binanın Çatısından Düşen Genç Öldü
4
Sinop İl Özel İdaresi personeline teşekkür belgesi
5
Sinop'ta Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücülere 25 Bin TL Para Cezası
6
Sinop'ta Sibel Kılıçoğlu Bekçilerle Kent Güvenliğini Değerlendirdi
7
Sinop’ta Zabıta Kaldırım İşgali Denetimi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama