Başkan Altay, Şeb-i Arus için Konya’ya gelen uluslararası heyetleri ağırladı

Başkan Altay, uluslararası heyetleri Konya'da karşıladı

Şeb-i Arus törenleri kapsamında ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şeb-i Arus törenleri için kente gelen uluslararası heyetleri ağırladı.

Ziyarette Polonya Müslümanları Müftüsü Tomasz Mikiewicz ve Saraybosna Belediye Başkanı Samir Avdi hazır bulundu. Kabul Büyükşehir Taş Bina'da gerçekleşti.

Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, Konya'nın Şeb-i Arus bereketiyle farklı coğrafyalardan gelen misafirleri ağırlamaya devam ettiğini belirterek, heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Tomasz Mikiewicz, Konya'nın tarihi bir şehir olduğunu ve Türkiye'de İslam'ın kalbinin attığı yerlerden biri olduğunu vurguladı. Samir Avdi ise misafirperverlik nedeniyle Başkan Altay’a teşekkür etti.

Heyet ayrıca Taş Bina Konya Dijital Tanıtım Merkezini ve Taş Bina'da yeni açılan, Peygamber Efendimizin hayat yolculuğunu anlatan Siyer Sergisi'ni de ziyaret ederek Başkan Altay'dan bilgi aldı.

