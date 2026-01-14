Başkan Aras: “Sizlerin eleştirileri bizim yol göstericimiz” — Muğla'da 10 Ocak Buluşması

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:25
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:25
Başkan Aras: “Sizlerin eleştirileri bizim yol göstericimiz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla il genelinde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada Aras, gazetecilerin gününü kutladı ve Muğla’ya yönelik yatırım hamlelerini aktardı.

Yerel yönetim ve basın ilişkisine vurgu

Samimi bir ortamda gerçekleşen organizasyonda yerel yönetim ile medya arasındaki güçlü bağ üzerinde duruldu. Toplantıda, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi üyelerinin de katıldığı yoğun programdan bahsedildi.

Projeler ve saha çalışmaları

Başkan Aras, il genelinde yürütülen çalışmalara dair kapsamlı bilgiler paylaştı. Ortaca, Dalaman, Seydikemer, Fethiye ve Ula ilçelerinde temeli atılan ve açılışı yapılan projelerin müjdesini verirken, saha çalışmalarının Marmaris, Yatağan, Milas ve Bodrum duraklarıyla devam edeceğini belirtti.

Basının rolü ve Aras’ın mesajı

Gazetecilik mesleğinin toplumsal önemine değinen Aras, basının özgür ve yapıcı eleştirilerinin kendileri için rehber olduğunu vurguladı. Aras konuşmasında şunları söyledi: “Muğla için hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Sizler kamuoyunun sesi olarak kendi alanınızda, bizler ise yerel yönetim olarak sorumluluk sahamızda Muğla için çalışıyoruz. Basın mensuplarımızın yönlendirmeleri, önerileri ve hatta eleştirileri bizim için çok kıymetli. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyorum”

Program, çekilen hatıra fotoğrafları ve karşılıklı görüş alışverişlerinin ardından sona erdi.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

