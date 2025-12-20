Başkan Arıcı'dan Koçarlı Belediyespor'a Seferberlik: 17 İlçe Başkanından Destek Talebi

Başkan Arıcı'dan Koçarlı Belediyespor'a seferberlik

İlçede geniş destek kampanyası başlatıldı

Aydın 1. Amatör Küme 2. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Koçarlı Belediyespor için Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ilçede kapsamlı bir seferberlik başlattı.

Arıcı, kulübe maddi ve manevi desteği artırmak amacıyla iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve geniş halk kesimlerinin yanısıra ilin diğer belediye başkanlarına da giderek destek talep ediyor. Bu girişim, ilçedeki sporseverlerin takdirini topladı.

Başkan Arıcı, ildeki 17 ilçe belediye başkanını tek tek ziyaret etme programı kapsamında ilk olarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile bir araya geldi. Ardından Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'yı ziyaret ederek kulübe destek istedi.

Ziyaretlerde başkanlara hatıra takım forması imzalatıp takdim eden Arıcı, birçok belediye başkanından Koçarlı Belediyespor'a destek sözü aldı ve görüşmelerini tüm ilçelerde sürdüreceğini belirtti.

"Bu sene Koçarlı Belediyesporumuzun şampiyon olması için tüm ilçe olarak tek yürek olduk. Aydın’daki mevkidaşlarımın tamamını da tek tek ziyaret ederek kulubümüze destek olmaları için adeta bir seferberlik başlattım. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm başkanlarımızı ziyaret ederek forma takdiminde bulunacağım ve desteklerini isteyeceğim. Her şey Koçarlı Belediyesporumuz için"

Arıcı, sporun siyasetten uzak, toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren birleştirici bir güç olduğuna dikkat çekti ve desteğin devam edeceğini vurguladı.

