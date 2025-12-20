DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.250,83 -0,16%

Başkan Arıcı'dan Koçarlı Belediyespor'a Seferberlik: 17 İlçe Başkanından Destek Talebi

Başkan Özgür Arıcı, Aydın 1. Amatör Küme 2. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Koçarlı Belediyespor için 17 ilçe belediye başkanını ziyaret ederek destek istedi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:54
Başkan Arıcı'dan Koçarlı Belediyespor'a Seferberlik: 17 İlçe Başkanından Destek Talebi

Başkan Arıcı'dan Koçarlı Belediyespor'a seferberlik

İlçede geniş destek kampanyası başlatıldı

Aydın 1. Amatör Küme 2. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Koçarlı Belediyespor için Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ilçede kapsamlı bir seferberlik başlattı.

Arıcı, kulübe maddi ve manevi desteği artırmak amacıyla iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve geniş halk kesimlerinin yanısıra ilin diğer belediye başkanlarına da giderek destek talep ediyor. Bu girişim, ilçedeki sporseverlerin takdirini topladı.

Başkan Arıcı, ildeki 17 ilçe belediye başkanını tek tek ziyaret etme programı kapsamında ilk olarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile bir araya geldi. Ardından Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'yı ziyaret ederek kulübe destek istedi.

Ziyaretlerde başkanlara hatıra takım forması imzalatıp takdim eden Arıcı, birçok belediye başkanından Koçarlı Belediyespor'a destek sözü aldı ve görüşmelerini tüm ilçelerde sürdüreceğini belirtti.

"Bu sene Koçarlı Belediyesporumuzun şampiyon olması için tüm ilçe olarak tek yürek olduk. Aydın’daki mevkidaşlarımın tamamını da tek tek ziyaret ederek kulubümüze destek olmaları için adeta bir seferberlik başlattım. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm başkanlarımızı ziyaret ederek forma takdiminde bulunacağım ve desteklerini isteyeceğim. Her şey Koçarlı Belediyesporumuz için"

Arıcı, sporun siyasetten uzak, toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren birleştirici bir güç olduğuna dikkat çekti ve desteğin devam edeceğini vurguladı.

AYDIN 1. AMATÖR KÜME 2. GRUP'TA MÜCADELESİNİ SÜRDÜREN KOÇARLI BELEDİYESPOR, BU SEZON ŞAMPİYONLUĞA...

AYDIN 1. AMATÖR KÜME 2. GRUP'TA MÜCADELESİNİ SÜRDÜREN KOÇARLI BELEDİYESPOR, BU SEZON ŞAMPİYONLUĞA BÜYÜK GÖZ KIRPARKEN KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR ARICI DA KULÜBE DESTEK OLMAK AMACIYLA SEFERBERLİK BAŞLATTI.

AYDIN 1. AMATÖR KÜME 2. GRUP'TA MÜCADELESİNİ SÜRDÜREN KOÇARLI BELEDİYESPOR, BU SEZON ŞAMPİYONLUĞA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da 47 Katlı Gökdelende Nefes Kesen İtfaiye Tatbikatı
2
Kayseri Trafik Kontrol Merkezi'nde Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ın Trafik Toplantısı
3
İncirliova'da 200 Yaşına Yakın Tarihi Çınar Budandı
4
Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor
5
1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı
6
Aselsan 400 milyon dolarlık Elektronik Harp Sözleşmesi — Görgün: İhracat 8,6 milyar dolar
7
Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025