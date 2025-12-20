İzmir Bayraklı'da 47 Katlı Gökdelende Nefes Kesen İtfaiye Tatbikatı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bayraklı'daki 47 katlı bir gökdelende kapsamlı bir yangın ve arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryoya göre binanın 11. katında başlayan yangın, ekiplerin zamanla yarıştığı bir kurtarma operasyonuna dönüştü.

Tatbikatın ayrıntıları

Senaryoya göre temizlik odasında söndürülmeden atılan sigaranın yol açtığı yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiride bulundu. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalan personeli güvenli şekilde kurtardı ve yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen kişiye AKS ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

Yüksek katlı binalarda tatbikat can güvenliğinin anahtarı

İtfaiye Merkez Bölge 3. Posta Amiri Yiğit Uygun, yüksek katlı binalarda yapılan tatbikatların can güvenliği açısından kritik olduğunu belirterek şöyle konuştu: Bu yapılarda çok sayıda insan bulunuyor. Tatbikatlar, insanların tahliye yollarını öğrenmesi ve acil durumlarda güvenli hareket etmeleri için büyük önem taşıyor. Tatbikatlar sayesinde hem bina kullanıcıları kaçış yollarını öğreniyor hem de bu yolların görünürlüğü ve erişilebilirliği sahada test ediliyor. Amaç, muhtemel bir durumda can kaybı yaşanmadan sürecin yönetilmesini sağlamak.

