Başkan Biden, Helene Kasırgası'nın Vurduğu Bölgelere Ziyaret Gerçekleştirdi

Biden, Kasırgada Zarar Gören Bölgeleri İnceledi

ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası nedeniyle büyük hasar gören North Carolina ve South Carolina eyaletlerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretinde, kasırga sonrası bölgelerin hızlı bir şekilde yeniden inşa edilmesi ve kurtarma çalışmaları için gerekli adımların atılacağına dair taahhütlerde bulundu.

Kurtarma Çalışmaları İçin Hızlı Destek

Biden, kasırgadan etkilenen bölgeleri yerinde ziyaret ederek, federal ve eyalet kaynaklarının tüm gücüyle halkın yanında olduğunun altını çizdi. Toplamda 70'ten fazla kişinin yaşamını yitirdiği South Carolina ve North Carolina ziyareti sırasında, bölgeye 1000 askerin derhal gönderileceğini duyurdu. Ayrıca, bütçeden ihtiyaç duyulan desteklerin en kısa sürede ulaştırılacağını vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı da Ziyaret Ediyor

Biden'ın incelemeleri sona erdikten sonra, Kamala Harris de Georgia'da kasırgadan etkilenen bölgelerde temaslarda bulundu. Bu ziyaretlerle, federal yönetim bu felaketten etkilenenler için hızlı bir yanıt vermiş oldu.

Helene Kasırgası'nın Etkileri

Helene Kasırgası'nın, Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını saatte yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğu belirtildi. Kasırga kısa sürede Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee gibi eyaletleri de etkisi altına aldı. Son raporlar, Florida'da 1.2 milyon, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1.3 milyon ve North Carolina'da 600 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandığını gösteriyor.

Biden, Florida ve North Carolina'da acil durum ilan ederek, kasırgadan etkilenenler için federal yardım talimatı vermiştir.