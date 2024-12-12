Kahramanmaraş'ta 5 Bin Kök Salep Fidesi Toprakla Buluştu

Kahramanmaraş'ta Salep Üretimi İçin Önemli Adım

Kahramanmaraş'ta dondurmanın vazgeçilmezi olan salep üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Türkoğlu ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 5 bin kök salep fidesi toprakla buluşturuldu.

Üreticilere 10 Yıl Alım Garantisi

Dondurma üretimi yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Kanbur, salep üreticiliği yapacak olan girişimcilere 10 yıl boyunca alım garantisi sunacaklarını açıkladı. Ayrıca, üreticilere her aşamada destek vereceklerini de vurguladı.

Salep bitkisinin ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çeken Kanbur, şu şekilde konuştu: “Endemik bitki salebin üretiminin artırılması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bunu sosyal sorumluluk projesi olarak üstlendik ve 10 yıldır üniversite ve tarım müdürlüğü ile işbirliği halindeyiz. Maraş dondurmasının en önemli ham maddelerinden bir tanesi salep. En kaliteli dondurma salep ile olur. Bunun için Kahramanmaraş genelinde bu üretimi artırmak zorundayız.”

Firması aracılığıyla keçi sütü ve salebe 10 yıl alım garantisi verdiklerini ifade eden Kanbur, bu destek ile üreticilerin daha fazla motivasyonla çalışacağına inandıklarını belirtti.

Kahramanmaraş'ta dondurmanın olmazsa olmazlarından salep üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş'ta dondurmanın olmazsa olmazlarından salep üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.