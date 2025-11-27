Başkan Bilal Özdoğan’dan Son Gün Uyarısı: Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 1 Aralık

Başkan Bilal Özdoğan’dan son ödeme uyarısı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2025 yılı emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinin son tarihinin 1 Aralık Pazartesi olduğunu hatırlatarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Ödeme seçenekleri ve mesai saatleri

Ödemelerin Hacılar Belediyesi veznelerinden veya e-Devlet Kapısı üzerinden hızlı ve güvenli şekilde yapılabileceğini belirten Başkan Özdoğan, dijital kanalların kolaylık sağladığını vurguladı.

Başkan Özdoğan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Yoğun iş temposu nedeniyle belediyeye gelme imkânı bulamayan vatandaşlarımız için e-Devlet sistemi üzerinden ödeme yapma kolaylığı sağladık. Bu uygulama ile işlemlerini pratik ve güvenli bir şekilde tamamlayabilirler."

Ayrıca veznenin çalışma saatleri hakkında bilgiler veren Özdoğan, 29 Kasım Cumartesi ve 30 Kasım Pazar günleri 09.00-16.00 ve 1 Aralık Pazartesi günü 19.00’a kadar hizmet verileceğini belirtti. Vatandaşların son gün yoğunluğu yaşamadan işlemlerini tamamlamaları çağrısında bulundu.

Vergi gelirlerinin önemi

Vergi gelirlerinin Hacılar’ın gelişimi için kritik önemde olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, "Emlak ve çevre temizlik vergileri; altyapıdan temizliğe, çevre düzenlemelerinden sosyal hizmetlere kadar birçok çalışmamızın sürdürülebilirliği için büyük katkı sağlıyor. Vatandaşlarımızın bu ödemeleri zamanında yapmaları hem bireysel yükümlülüklerini yerine getirmeleri hem de Hacılar’ın gelişimine katkıda bulunmaları açısından çok önemli" dedi.

Dijital hizmetlerin yaygınlaştırılmasıyla belediyecilikte hız ve kolaylığın ön plana çıktığını belirten Özdoğan, "Dijitalleşme sürecimizi hızlandırarak vatandaşlarımıza pratik çözümler sunuyoruz. Gerek e-Devlet gerekse vezne hizmetlerimizle halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan son olarak, vatandaşların herhangi bir cezai duruma düşmemeleri adına ödemelerini belirtilen tarihe kadar tamamlamaları gerektiğini hatırlatarak, sürecin sorunsuz ilerlemesi için belediye ekiplerinin gerekli desteği sağlayacağını sözlerine ekledi.

