Başkan Bozbey: "Şeffaflıktan Asla Geri Durmam" — Bursa'da Su, Yatırım ve İftar Planları

Yayın Tarihi: 15.01.2026 22:11
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:11
Başkan Bozbey: "Şeffaflıktan asla geri durmam"

BURSA (İHA) – Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2026 yılının ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri ve önergeler ele alınırken, belediyenin bir önceki yıla ait gelir-gider hesapları ile kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla kurulan Denetim Komisyonu’na seçilen isimler açıklandı.

Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi

Denetim Komisyonu’na Mustafa Orkun Gazioğlu, Hakkı Rıza Göksu, Ahmet Alperen Aydın, İbrahim Türkan ve İsmail Şenol seçildi.

Balkanlarda iftar ve Kuveyt temasları

Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutlayarak sağlık ve huzur temennisinde bulundu. Bursa’nın turizm sektörü temsilcileri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte gerçekleştirilen Kuveyt temaslarının verimli geçtiğini belirten Bozbey, Kuveytli yatırımcıların önümüzdeki dönemde Bursa’ya gelerek temaslarını sürdüreceklerini söyledi. Ayrıca, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Balkanlarda iftar sofraları kurulacağını ve Ramazan ayında 4-5 farklı noktada iftar programı düzenleneceğini, etkinliklerin ilgili belediyelerle yapılacak görüşmelerle netleşeceğini ifade etti.

Meclisteki olay ve destek mesajı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaya ilişkin değerlendirmede bulunan Bozbey, meclis üyelerine destekleri için teşekkür etti: "Kendini bilmezliğin de bir tanımıydı. En büyük temennim, bu tür olayların bir daha yaşanmamasıdır. Hiç kimseye böyle davranışlar yapılmamalı. Tüm meclis üyelerini yanımda hissettim, desteklerini gördüm."

Su sorunu: Doğancı Barajı ve alınan önlemler

Meclis üyelerinin gündeme getirdiği su sorununa değinen Bozbey, Bursa’nın yaşadığı su sıkıntısının nedenlerinin son 20 yılda aranması gerektiğini vurguladı. 2011 ve 2014 yıllarında DSİ tarafından tamamlanan barajla ilgili gerekli altyapı çalışmalarının yapılmadığını hatırlatan Bozbey, göreve geldikten sonra süreci hızlandırdıklarını belirtti. Bypass hattı sayesinde 1 Eylül’den itibaren günlük 100 bin metreküp su temin edildiğini söyledi. Ayrıca, bilim insanlarının raporları doğrultusunda deniz suyunun kullanımıyla ilgili hazırlıkların yapıldığını ve ilk uygulamanın Tirilye'de hayata geçirileceğini açıkladı. Bozbey, "Bugün itibariyle Doğancı Barajı’nın doluluk oranı halen yüzde 8 seviyesinde. Su tasarrufu büyük önem taşıyor" dedi.

Katı atık bedelleri ve aboneler

Katı atık bedellerinin su faturalarına meclis onayıyla yansıtıldığını hatırlatan Bozbey, vatandaşlardan gelen şikâyetleri birebir yanıtladığını söyledi. Bursa’da 1,5 milyon abonenin yüzde 88’inin 12 metreküpün altında su tükettiğini belirten Bozbey, kademe değişikliğinin kentin ekseriyasını etkilemediğini vurguladı. İşlenmiş suyla bahçe sulamanın yüksek maliyetli olduğunu ifade ederek, "Biz vatandaşımıza hesap vermekten çekinmiyoruz. Şeffaflıktan asla geri durmam." dedi. Ayrıca, su alım gücüyle ilgili olarak şunları paylaştı: "2023 Ekim ayında bir asgari ücretle 720 metreküp su alınabiliyorken, 2026 Ocak itibariyle bu rakam 843 metreküpe çıktı."

Ulaşım ve altyapı yatırımları

Ulaşım ve altyapı çalışmalarına da değinen Bozbey, göreve geldiği 21 ay içinde birçok aksayan hizmetin hayata geçirildiğini belirtti. Dağ yöresinde bir yılda 160 kilometre yol yapıldığını ve İnegöl’de altyapının büyük ölçüde toparlandığını söyledi. Altyapı yatırımlarının cesaret gerektirdiğini vurgulayan Bozbey, köylerdeki su depolarının 3-4 yıl içinde yenileneceğini açıkladı. "Algı belediyeciliği yapmadık. Biz sorunların çözümü profilindeyiz. 21 ayda yapılan çalışmalarla tüm meclis üyeleri gurur duyabilir" şeklinde konuştu.

Toplantı kapanışı

Toplantının sonunda grup sözcüleri söz alarak yaşanan provokasyon olayını kınadı ve Başkan Mustafa Bozbey’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

