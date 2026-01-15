Köyceğiz’de Miraç Kandili Programı: Kadınlara ve Öğrencilere Özel Etkinlik

Köyceğiz’de Miraç Kandili programı gerçekleştirildi

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Köyceğiz Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğinde Toparlar Merkez Camii ile Yangı Mahallesi Camiinde sabah bayanlara yönelik, öğleden sonra da İmam-Hatip Lisesi ile İmam-Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik Miraç Kandili dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Yoğun katılım ve anlamlı sohbetler

Miraç Kandili münasebetiyle gerçekleştirilen programa kadın cemaat yoğun ilgi gösterdi. Programlarda İlçe Vaizleri Rauf Evleksiz, Emine Okulu ve Belkıs Ulusan Miraç Kandili’nin anlam ve önemine dair sohbetler gerçekleştirdiler. Vaizler, üç ayların manevi iklimine dikkat çekerek bu mübarek gecelerin ibadet, dua ve nefis muhasebesi açısından taşıdığı değeri vurguladılar.

Kur’an tilaveti, ilahiler ve dualarla son buldu

Kadınlara yönelik programlarda Köyceğiz Müftülüğü bünyesinde görev yapan kadın din görevlileri yer aldı. Öğrencilere yönelik programlarda ise okul öğrencileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler icra edildi. Manevi atmosferin hâkim olduğu programlar, yapılan dualarla sona erdi.

