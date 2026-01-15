Malatya'da Miraç Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi

Malatya'da Miraç Kandili camilerde dualarla idrak edildi

Kernek Karagözlüler Camii'nde yoğun katılım

Malatya’da Miraç Kandili nedeniyle camilere akın eden vatandaşlar, geceyi dualarla ve ilahilerle idrak etti. Hazreti Muhammed’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da huzur-u ilahiye yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, şehir genelinde yoğun katılımla kutlandı.

Malatya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen program, Kernek Karagözlüler Camiinde gerçekleştirildi. Programa katılmak üzere Malatya’da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş da etkinlikte yer aldı. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, Mevlid-i Şerif ve ilahiler seslendirildi.

Vatandaşlar saf tutarak namaz kıldı ve ellerini semaya açarak dualar etti. Program sırasında Prof. Dr. Safi Arpaguş özellikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet diledi ve toplu dualar yapıldı.

Etkinliğin sonunda cami çıkışında katılımcılara ikramlarda bulunuldu ve gece, birlik ve dua atmosferi içinde sona erdi.

MALATYA'DA MİRAÇ KANDİLİ DUALARLA İDRAK EDİLDİ