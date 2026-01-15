Kocaeli Büyükşehir Başkanı Büyükakın: Emeklilere Saygınlar Kulübü, Derince'ye En Güzel Yer

Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın: Emeklilere Saygınlar Kulübü yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ocak ayı meclis toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, Derince Yavuz Sultan Mahallesi'nde Yelken Kafe’nin yanındaki tescil dışı alana planlanan sosyal tesis gündeme geldi; ayrıca Kartepe’deki haddehane ve tır parkı ücretleri de tartışıldı.

Derince'de tartışma: Otopark mı, sosyal tesis mi?

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, söz konusu alanın halihazırda otopark olarak kullanıldığını belirterek, "Zaten hemen yanında bir sosyal tesis var. Yeni bir sosyal tesise ihtiyaç yok. Başka bir mahallemize yapılırsa çok seviniriz" dedi.

Bu öneriye yanıt veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, alana emeklilere yönelik bir tesis yapılacağını açıkladı. Büyükakın, Meclis’te şunları söyledi: "Emeklilerimiz en güzel yeri hak ediyor."

Saygınlar Kulübü modeli geliyor

Büyükakın, İzmit’teki Saygınlar Kulübünün benzerinin Derince’de hayata geçirileceğini belirtti. Projenin özellikleriyle ilgili konuşmasında, "Deniz gören, ferah bir yer. Büyük bir trafik oluşmuyor. Genellikle yürüyerek ve toplu taşımayla geliyorlar. Tek katlı, çay ve kahve içebilecekleri bir mekan olacak. Emeklilerimize yakışan bir yer olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükakın ayrıca, Sertif Gökçe’nin talebine karşılık, "Derince’de her mahalleye sosyal tesis yapalım ama emeklilerimize de en güzel yeri verelim" dedi. Gündem maddesi komisyona iade edildi.

Haddehane tartışması: "İhanet yok"

CHP’li Meclis Üyesi Caner Karakadılar'ın Kartepe’deki haddehane ile ilgili eleştirilerine cevap veren Büyükakın, projelerin yanlış algılandığını belirterek, "İhanet yok. Siz konuşuyorsunuz, biz yapıyoruz" dedi. Haddehane alanının imarda sanayi alanı olduğunu vurgulayan Büyükakın, söz konusu alana yaklaşımların gerçeği yansıtmadığını ifade etti: "Burası imarda sanayi alanı. Sanki fabrika yapılmazsa tarım yapılacakmış gibi anlatılıyor. Yanında başka fabrikalar var. Orta yere fabrika yapıyormuşuz gibi bir tablo çiziliyor, bu doğru değil."

Ayrıca Büyükakın, teleferik ve dip çamuru temizliği projelerini örnek göstererek çevre hassasiyetlerine ilişkin, "Kirlenmesin diye çalışıyoruz, kirlenen denizi de temizliyoruz. Marmara Denizi’ni kimin kirlettiğine bakın" diye konuştu.

Akademik Odalar Birliği’nin haddehaneye karşı çıkmasına yönelik değerlendirmesinde ise Büyükakın, bu açıklamaların teknik değil siyasi bir tavırla yapıldığını belirtti: "Bu yapılar siyasi pozisyon alarak konuşuyor. Teknik yetkinlikle değil, siyasi tavırla açıklama yapıyorlar. Akademik denince sanki sadece onların söylediği doğruymuş gibi algı oluşturuluyor."

Tır parkı ücretleri: Kocaeli en ucuz iller arasında

Mecliste tır parkı ücretlerine yapılan zamlarla ilgili eleştirilere rakamlarla yanıt veren Büyükakın, Kocaeli’nin büyükşehirler arasında en ucuz tır parkına sahip olduğunu söyledi. Buna göre ücretler şu şekilde aktarıldı: Bursa: 12 bin lira, İstanbul: 10 bin 800 lira, Kocaeli: 9 bin lira. Büyükakın, "Yüzde 230 zam fazla görünebilir ama yıllardır zam yapılmadığını da unutmamak gerekir. Çok ucuz olanı, emsal illerle aynı seviyeye getirdik" dedi.

Toplantıda söz konusu maddeler ve eleştiriler tartışıldı; bazı gündem maddeleri komisyonda değerlendirilmek üzere iade edildi.

