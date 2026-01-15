Köyceğiz'de Mirac Kandili Camilerde Coşkuyla İdrak Edildi

Camilerde sohbet, ilahi ve dualarla manevi atmosfer

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Kadir gecesinden sonra en kutsal gece olarak kabul edilen Mirac Kandili, camilerde düzenlenen özel programlarla ihya edildi. İlçe genelinde gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlar dualara ve sohbetlere yoğun ilgi gösterdi.

Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Merkez Hacıbey Camii'ndeki programda yer aldı. Vaiz Rauf Evleksiz Toparlar, Merkez Camiindeki programda, Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı ise Döğüşbelen Merkez Camiindeki sohbet ve dualara katıldı.

Köyceğiz Müftülüğü bünyesindeki din görevlileri tarafından ilçedeki tüm camilerde düzenlenen programlarda, kadın, erkek, genç ve yaşlı her yaştan vatandaşın katılımı sağlandı. İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin ilahileri, Toparlar Camiinde ayrı bir manevi atmosfer oluşturdu.

Merkez Hacıbey Camii'nde gerçekleştirilen programda okunan Mevlid-i Şerifin ardından İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz vaaz verdi ve dua edip yatsı namazını kıldırdı. Program sonunda Müftü Karagöz, din görevlileriyle birlikte vatandaşlarla tek tek musafaha ederek Kandillerini tebrik etti.

