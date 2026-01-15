Köyceğiz'de Mirac Kandili Camilerde Coşkuyla İdrak Edildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Mirac Kandili, Müftülük organizasyonu ile camilerde sohbet, Mevlid-i Şerif, ilahiler ve dualarla coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 23:27
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 23:27
Köyceğiz'de Mirac Kandili Camilerde Coşkuyla İdrak Edildi

Köyceğiz'de Mirac Kandili Camilerde Coşkuyla İdrak Edildi

Camilerde sohbet, ilahi ve dualarla manevi atmosfer

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Kadir gecesinden sonra en kutsal gece olarak kabul edilen Mirac Kandili, camilerde düzenlenen özel programlarla ihya edildi. İlçe genelinde gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlar dualara ve sohbetlere yoğun ilgi gösterdi.

Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Merkez Hacıbey Camii'ndeki programda yer aldı. Vaiz Rauf Evleksiz Toparlar, Merkez Camiindeki programda, Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı ise Döğüşbelen Merkez Camiindeki sohbet ve dualara katıldı.

Köyceğiz Müftülüğü bünyesindeki din görevlileri tarafından ilçedeki tüm camilerde düzenlenen programlarda, kadın, erkek, genç ve yaşlı her yaştan vatandaşın katılımı sağlandı. İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin ilahileri, Toparlar Camiinde ayrı bir manevi atmosfer oluşturdu.

Merkez Hacıbey Camii'nde gerçekleştirilen programda okunan Mevlid-i Şerifin ardından İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz vaaz verdi ve dua edip yatsı namazını kıldırdı. Program sonunda Müftü Karagöz, din görevlileriyle birlikte vatandaşlarla tek tek musafaha ederek Kandillerini tebrik etti.

KÖYCEĞİZ’DE MİRAC KANDİLİ COŞKUYLA İDRAK EDİLDİ

KÖYCEĞİZ’DE MİRAC KANDİLİ COŞKUYLA İDRAK EDİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi
2
2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları
3
Denizli Gençlik Merkezi'nde Müdür Değişimi: Ömer Yasin Kocalar Atandı
4
Bursa'da Miraç Kandili Bereketi: Büyükşehir 17 İlçede Tatlı İkramı
5
Osmangazi’de Miraç Kandili'nde Kandil Simidi İkramı
6
Köyceğiz'de Mirac Kandili Camilerde Coşkuyla İdrak Edildi
7
Malatya'da Miraç Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları