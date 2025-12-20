Büyükçekmece'de Çınaraltı Sosyal Tesisi ve Adalet ve Özgürlük Anıtı Açıldı

Törene belediye yöneticileri, vatandaşlar ve Hatice Akgün katıldı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Demokrasi Parkı Çınaraltı Sosyal Tesisi ile Adalet ve Özgürlük Anıtının açılışı gerçekleştirildi. Açılışlar, Büyükçekmece Sahil'inde bulunan Demokrasi Parkı'nda yapıldı.

Törene, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi, hakkında açılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan ve cezaevinde tutuklu bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün eşi Hatice Akgün ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta, Hasan Akgün tarafından cezaevinden gönderilen mektup okundu.

Program, ilk olarak Çınaraltı Sosyal Tesisinin kurdele kesimiyle başladı; ardından Adalet ve Özgürlük Anıtının açılışı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, şunları söyledi: "Büyükçekmece Belediye Meclisimizde aldığımız kararla 2026 yılını ‘Adalet ve Özgürlük Yılı’ ilan ettik. Bugün burada açılışınızı yaptığımız bu eser işte bu ortak değerlerin ortak vicdanın somut ifadesindir. Bu heykelin kanatları kapalıdır. Çünkü özgürlük her zaman uçmak değildir. Bazen dimdik ayakta durmak sabırla beklemek inandığın yoldan sapmamaktır. Bu heykel susmayanları vazgeçmeyenleri zor zamanlarda adalet talebini diri tutan halkın duruşunu temsil ediyor. Bu heykel özgürlükten ve halkın iradesinden yana olan herkesin simgesidir. Bugün burada bir de sandığımız var. Bu sandığa mektuplarınızı atarak kendi sesinizi kendi yüreğinizi umutlarınızı doğrudan bu meydanda görünür kılabilirsiniz. Bu sandık halkın iradesinin adalet ve özgürlük talebinin yaşayan bir simgesidir."

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ TARAFINDAN DEMOKRASİ PARKI ÇINARALTI SOSYAL TESİSİ İLE ADALET VE ÖZGÜRLÜK ANITI'NIN AÇILIŞI YAPILDI