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Başkan Büyükkılıç'tan Tramvaylara Zarar Verenlere Sert Tepki

Kayseri'de tramvaylara zarar verenlerin görüntülerini paylaşan Başkan Büyükkılıç, kamu malına zarar verenleri eleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:19
Başkan Büyükkılıç'tan Tramvaylara Zarar Verenlere Sert Tepki

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Devlet Malına Sahip Çıkma Çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tramvayların tutamaklarını kesen ve camlara zarar verenlere sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu malı hepimize emanet" vurgusunu yaptı.

Vicdansızlığa İzin Yok

Büyükkılıç, sorunlu yolcuların tramvaya zarar vermesi karşısında kayıtsız kalmadı. Başkan, paylaştığı mesajda, "Tramvaylarımızdaki tutamakları kesen, imdat çekici ile araç içine saldıran, halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz, bu araçlar hepimizin" sözlerini kullandı.

Başkanın paylaştığı görüntülerde, tramvay içerisinde yolculuk yapan bazı bireylerin tutamakları kesmesi, imdat çekicisi ile çeşitli noktalara zarar vermesi ve hatta bir kişinin, tramvay içindeki cama kafa atarak kırdığı anlar yer alıyor. Bu tür davranışların toplumda oluşturduğu olumsuz etki ise dikkat çekiyor.

Zararlar Hızla Onarılıyor

Ayrıca, Kayseri Ulaşım A.Ş. yetkilileri, zarar gören tutamakları ve koltukları yenileme çalışmalarına hızla başladı. Belediyenin bu konuda attığı hızlı adımlar, topluma duyduğu sorumluluğun bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Kayseri halkının ortak malına sahip çıkma çağrısını yineleyen Büyükkılıç, belediye ulaşım araçlarının korunmasının önemine vurgu yaptı.

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