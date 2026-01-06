Başkan Çerçioğlu Söke'de Çocukları 'Müzisyenler Çetesi' ile Buluşturdu

Başkan Çerçioğlu Söke'de Çocukları 'Müzisyenler Çetesi' İle Buluşturdu

Aydın Büyükşehir Şehir Tiyatroları çocuklara tiyatro sevgisini aşılıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından kentin dört bir yanında düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri, çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler, çocukların kültürel gelişimine katkı sağlıyor ve minik izleyicilerden yoğun ilgi görüyor.

Bu kez sahne Söke Efes Kültür Merkezi'nde kuruldu. Usta oyuncuların performansıyla sahnelenen 'Müzisyenler Çetesi' adlı çocuk oyunu, salonda kahkahalar eşliğinde geçti; çocuklar hem eğlendi hem de öğrenmenin keyfini yaşadı.

Veliler, çocuklarının kültür ve sanatla buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

