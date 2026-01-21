Başkan Çolakbayrakdar: Altyapıdan Yetişenlerle Taekwondo'da Zirveye Yürüyoruz

Alanya’da Büyükler Doğu Grubu Müsabakalarında Kocasinan başarısı

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Alanya’da düzenlenen Büyükler Doğu Grubu Taekwondo Müsabakalarında elde ettikleri derecelerle müsabakalara damga vurdu. Sudenaz Fatma Tekel Büyükler Kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Yıldızlar Kategorisinde Ahmet Gökay Erol ve Hatice Rana Karakoç Türkiye üçüncülüğünü elde ederek Kocasinan’ın gururu oldu.

Başkan Çolakbayrakdar'ın değerlendirmesi

"Rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yapan ve bunun yanında daha fazla insan odaklı, insana dokunan hizmetleri önceleyen bir belediyeyiz. Bu hizmetlerin başında da spor geliyor. Gençlerin sporla buluşması ve spor için vakit ayırmaları noktasında yapmış olduğumuz tesislerle spor altyapısını güçlendirerek, şehrimizi sportif manada temsil edecek gençlerin oluşması kıymetli ve değerlidir. Ama bu tesislerde gelip, kamp yaparak daha sonra madalyaya uzanması farklı bir gurur ve mutluluk. Gayretimiz, spor ile birlikte gençlerimizin erdemli bir insan olmalarıdır. Bu vatanın değerleri olarak, değerlerine sahip insanlar olması bizim ana hedefimizdir. Bu vermiş olduğumuz destekle her alanda gençlerimiz bizleri gururlandırıyor. Kocasinan Belediyesi olarak sporu sadece bir müsabaka ya da madalya yarışı olarak görmüyoruz. Spor, gençlerimizi hayata hazırlayan, disiplin kazandıran, özgüven aşılayan çok önemli bir eğitim sürecidir. Bugün altyapımızdan yetişen evlatlarımızın Türkiye çapında başarılar elde etmesi, doğru yolda olduğumuzun en net göstergesidir."

"Ayrıca dereceye girerek Türkiye Finalleri’ne katılma hakkı elde eden Eda Okay ve Muhammet Arda Tekeli de yürekten kutluyorum. İnşallah finallerde de ilçemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Bu başarıların arkasında büyük bir özveri ve emek var. Sporcularımızı fedakârca yetiştiren kıymetli antrenörlerimize, her zaman destek olan ailelerimize ve azimle çalışan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu desteklemeye, altyapıdan yetişen gençlerimizin yanında olmaya ve sporda da zirveye yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz"

