Başkan Çolakbayrakdar: Kendi Ürettiklerimizle 802 milyon 250 bin TL Tasarruf

Kocasinan Belediyesi, asfalt plenti, konkasör ve yerli üretim projeleriyle 8 yılda toplam 802 milyon 250 bin TL tasarruf sağladı; 46 tesisi hizmete sundu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:55
Kocasinan, 'Kendi Kendine Yeten Belediye' Modeliyle 802 milyon 250 bin TL Tasarruf Elde Etti

Kocasinan Belediyesi, başkan Ahmet Çolakbayrakdar öncülüğünde hayata geçirilen asfalt plenti, konkasör tesisi ve diğer yerli üretim yatırımlarıyla 8 yılda toplam 802 milyon 250 bin TL tasarruf sağladı. Belediye, sürdürülebilir şehir yönetimi ve yerli üretim odaklı uygulamalarını örnek projelerle pekiştirdi.

Asfalt ve agrega üretiminde rekor tasarruf

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan her projenin tasarruf mantığıyla planlandığını vurgulayarak, "Kendi ürettiklerimizle rekor üstüne rekor tasarruf elde ettik" dedi. 2017 yılında faaliyete geçirilen ve Kamuda en yüksek kapasiteye sahip teknolojik asfalt plentinin yüzde yüz yerli üretim ve çevre dostu olduğuna dikkat çekti.

Kocasinan Fen İşleri ekiplerinin üretimleri neticesinde 8 yılda 1 milyon 275 bin ton asfalt üretilerek 675 milyon 250 bin TL tasarruf sağlandı. Ayrıca konkasör tesisiyle 1 milyon 75 bin ton mıcır üretilerek 83 milyon TL tasarruf elde edildi.

Yatırımlar ve şehir ölçeği

Çolakbayrakdar, kentin geleceğine en az 50 yıl hizmet verecek tesisler, geri dönüşüm ve atölye çalışmalarının Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirtti. Görev süresince şehre kazandırılan 46 tesisin Kayseri ve Türkiye için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Kocasinan'ın 156 bin hektar alanla Kayseri merkezinde en büyük ilçe olduğu vurgulandı.

Akıllı dönüşüm ve enerji verimliliği

Belediye hizmetlerinin dijitalleşmesine önem veren Çolakbayrakdar, 2016'da belediye personeli tarafından geliştirilen Çözüm Merkezi ile hizmet kalitesinin artırıldığını söyledi. Parklarda ve kamu binalarında uygulanan LED dönüşümüyle enerji verimliliğinin artırıldığını belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; park, cami ve yeşil alanlardaki 4 bin aydınlatma direğinin eski ampullü armatürlerini LED armatürlerle değiştirdi. 2019'dan bu yana ise 5 bin 250 adet cıva buharlı aydınlatma, 48 watt LED armatür ile yenilendi. Bu hamleyle malzeme ve enerji dahil toplam 12 milyon TL tasarruf sağlandı.

Geri dönüşümde Türkiye birinciliği

Kocasinan'ın geri dönüşüm başarıları da öne çıkıyor. Başkan Çolakbayrakdar, "2026 yılında 6 bin 44 ton kâğıt-karton atığı geri dönüştürerek 92 bin 55 ağacı kurtardık" dedi. Ayrıca, 10 yılda 47 bin 35 ton kâğıt-karton atığı geri dönüştürerek 889 bin 867 ağacın kesilmesini önlediklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen AGİD verilerine göre Kocasinan Belediyesi, topladığı 7 bin 560 kilogram aydınlatma atığı ile ülke genelinde aydınlatma ekipmanları atık grubunda birinci oldu.

Atölye tasarrufları ve çevreci araçlar

Belediye atölyelerinde yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında bir yılda 32 milyon TL tasarruf sağlandığı bildirildi. Ayrıca daha az karbon monoksit salan araçların kullanımıyla çevreci belediyeler arasında yer alındığı vurgulandı.

Çolakbayrakdar sözlerini, "Güçlü ve Büyük Kocasinan için tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz" şeklinde tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

