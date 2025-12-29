Aydın'da Yeni Yıl Etkinlikleri İptal Edildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden iptal kararı

Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimizin şehit düşmesinin ardından, Aydın Büyükşehir Belediyesi tüm yeni yıl etkinliklerini iptal etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milletimizin başı sağ olsun. Yalova’da DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda şehit olan üç kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Düzenlemeyi planladığımız tüm yeni yıl etkinlikleri iptal edilmiştir" denildi.

Tüm yeni yıl etkinlikleri iptal edildi.

