Aydın'da Yeni Yıl Etkinlikleri İptal Edildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yalova'daki DEAŞ saldırısında 3 polisin şehit olması sonrası tüm yeni yıl etkinliklerini iptal etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:17
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden iptal kararı

Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimizin şehit düşmesinin ardından, Aydın Büyükşehir Belediyesi tüm yeni yıl etkinliklerini iptal etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milletimizin başı sağ olsun. Yalova’da DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda şehit olan üç kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Düzenlemeyi planladığımız tüm yeni yıl etkinlikleri iptal edilmiştir" denildi.

Tüm yeni yıl etkinlikleri iptal edildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

